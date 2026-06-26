Türkiye Gazetesi
Trabzonsporlu Oulai'ye PSG, Barça ve Chelsea kancası
Trabzonspor'un Fildişili genç yıldızı Christ Inao Oulai, devlerin gözdesi haline geldi.
Özetle DinleTrabzonsporlu Oulai'ye PSG, Barça ve Chelsea kanca...
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Spor 2 dk önce
Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.
- Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi formasıyla etkili oldu.
- 20 yaşındaki oyuncu için PSG, Barcelona, Chelsea ve Leipzig ilgileniyor.
- Oulai geçen sezon 31 maçta forma giydi.
- Geçen sezon Oulai 2 gol attı.
- Geçen sezon Oulai 4 asist yaptı.
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Trabzonspor’un genç yıldızı Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerinin radarına girdi.
PSG, BARÇA, CHELSEA…
Fildişi formasıyla Dünya Kupası’nda etkili bir görüntü ortaya koyan 20 yaşındaki oyuncu için kulüpler yarışmaya başladı. Oulai ile Fransa’dan PSG, İngiltere’den Chelsea, İspanya’dan Barcelona ve Almanya’dan Leipzig yakından ilgileniyor. Oulai, geçen sezon 31 maçta forma giyerken iki gol attı, dört de asist yaptı.
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