Trabzonspor'un Fildişili genç yıldızı Christ Inao Oulai, devlerin gözdesi haline geldi.

Trabzonspor’un genç yıldızı Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerinin radarına girdi.

PSG, BARÇA, CHELSEA…

Fildişi formasıyla Dünya Kupası’nda etkili bir görüntü ortaya koyan 20 yaşındaki oyuncu için kulüpler yarışmaya başladı. Oulai ile Fransa’dan PSG, İngiltere’den Chelsea, İspanya’dan Barcelona ve Almanya’dan Leipzig yakından ilgileniyor. Oulai, geçen sezon 31 maçta forma giyerken iki gol attı, dört de asist yaptı.

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