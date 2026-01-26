Trabzonspor’un Oulai konusundaki tavrı netleşti. Bordo mavili yönetim, transferin gözde ismini Türkiye içine satmayacak. İngilizler ise ciddi bir yarış içerisinde.

Karadeniz’de hareketin ve bereketin adı Christ İnao Oulai... Bastia’dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan hücum oyuncusu için Trabzonspor yönetiminin tavrı belli oldu... Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Oulai, Türkiye’den bir kulübe satılmayacak. Taraftarın tepkisinden çekinen yönetim iki büyük kulüp ne verirse versin Oulai’yi onlara yar etmeyecek. Fırtına bu bağlamda sosyal medya hesabından G.Saray’a da ‘nanik’ göndermesinde bulunmuştu.

ÜÇ KULÜP DEVREDE

Beş kulübün Kasımpaşa maçında scoutlarına izlettiği Oulai konusunda en istekli takımlar ise Ada’dan. Chelsea, M. City ve M. United kulüpleri 19 yaşındaki oyuncuyla ciddi anlamda ilgileniyor. Trabzonspor yönetimi de Bastia’nın sonraki satıştan yüzde 20’lik payını da düşünerek çıtayı yukarıda tutuyor. Oulai’nin satışından beklenti en az 40 milyon avro. Fatih Tekke’nin alındığı sırada bizzat kefil olduğu oyuncunun devre arası ayrılığını hocası da istemiyor ama durumu rakamlara bağlı.

