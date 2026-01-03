Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Galatasaray ile 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor, Gaziantep'te Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde teknik direktör Fatih Tekke'nin, eksik isimlerden dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Fatih Tekke

NWAKAEME VE FOLCARELLI DÖNÜYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'a karşı kalede Andre Onana görev alacak. Tedavisi süren Mustafa Eskihellaç, bu maçta takımını yalnız bırakacak. Sol bekte Cihan Çanak, sağ bekte Wagner Pina olacak. Stoper hattında Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'nın forma giymesi bekleniyor.

Benjamin Bouchouari ve takımla çalışmalara başlayan Tim Jabol-Folcarelli, merkezde görev alacak. İki oyuncunun önünde Ernest Muçi oynayacak. Hücum hattının solunda sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme, sağında ise Oleksandr Zubkov'un oynaması bekleniyor.

Ernest Muçi

ONUACHU YERİNE AUGUSTO

Bordo-mavili takımın ileri ucunda, Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'nun yokluğunda Brezilyalı santrfor Felipe Augusto olacak.

