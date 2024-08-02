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TSYD Ankara Kupası'nda şampiyon belli oldu! Ankaragücü - Gençlerbirliği finalinde 4 gol var

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TSYD Ankara Kupası&#039;nda şampiyon belli oldu! Ankaragücü - Gençlerbirliği finalinde 4 gol var

Spor Haberleri

Ankara'nın iki köklü takımı Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasında oynanan 57. TSYD Ankara Kupası'nda bol gollü bir final yaşandı.

TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kupayı 19. defa müzesine götürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki köklü kulübü karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu ve Bassagog'un golleriyle 4-0 kazandı.

TSYD Ankara Kupası'nda şampiyon belli oldu! Ankaragücü - Gençlerbirliği finalinde 4 gol var - 1. Resim

ANKARAGÜCÜ 19. DEFA KAZANDI

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, TSYD Ankara Şubesi kupasını 19. defa müzesine götürerek kupayı en fazla kazanan takım unvanını elde etti.

Düzenlenen törenle MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve TSYD Ankara Şubesi As Başkanı Orhan Kemal Erkılıç birlikte verdi.

Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gürgen takdim etti.

Düzenleyen:  - Spor
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