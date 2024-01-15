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    Türkiye'yi terk eden siyonist futbolcu Jehezkel'e İsrail'de 'kahraman gibi' karşılama

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor maçında attığı gol sonrası sevinciyle Türkiye'yi ayağa kaldıran ve gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra özel uçakla İsrail'e geri dönen siyonist futbolcu Sagiv Jehezkel, ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç ile tepkilere neden olan İsrailli siyonist futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, ülkesine dönmek üzere özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

    Uçağı İsrail'e varan Jehezkel'i havaalanında yüzlerce kişi karşıladı. Bayrak ve çiçeklerle karşılanan İsrailli futbolcu, taraftarlar tarafından omuzlara alındı. O anlar sosyal medyada yer alırken, ülke medyası da Jehezkel'in gelişini sıcak gelişme olarak aktardı.

    Türkiye'yi terk eden siyonist futbolcu Jehezkel'e İsrail'de 'kahraman gibi' karşılama

    SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST KALMIŞTI

    Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra skandal bir hareket yapmış ve el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

    Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki toplamıştı.

    Antalyaspor tarafından önce kadro dışı bırakılan futbolcu gece saatlerinde de gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jehezkel bugün sınır dışı edildi. İsrailli futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailAntalyasporSagiv Jehezkel
    Haberler > Spor > Türkiye'yi terk eden siyonist futbolcu Jehezkel'e İsrail'de 'kahraman gibi' karşılama
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