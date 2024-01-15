Türkiye'yi terk eden siyonist futbolcu Jehezkel'e İsrail'de 'kahraman gibi' karşılama

15 Ocak 2024 23:46 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 23:47

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç ile tepkilere neden olan İsrailli siyonist futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, ülkesine dönmek üzere özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Uçağı İsrail'e varan Jehezkel'i havaalanında yüzlerce kişi karşıladı. Bayrak ve çiçeklerle karşılanan İsrailli futbolcu, taraftarlar tarafından omuzlara alındı. O anlar sosyal medyada yer alırken, ülke medyası da Jehezkel'in gelişini sıcak gelişme olarak aktardı.

SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST KALMIŞTI

Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra skandal bir hareket yapmış ve el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki toplamıştı.

Antalyaspor tarafından önce kadro dışı bırakılan futbolcu gece saatlerinde de gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jehezkel bugün sınır dışı edildi. İsrailli futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı.