Vincenzo Italiano'dan Hradec Kralove uyarısı: Avrupa'da kolay maç yok!

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalemizde daha az pozisyon görmeli, daha fazla pozisyona girmeliyiz" dedi.

Beşiktaş'ta teknik patron Vincenzo Italiano, 13 Ağustos Perşembe günü oynayacakları Hradec Kralove maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Vincenzo Italiano

"KÜÇÜK BİR AVANTAJIMIZ VAR"

İtalyan çalıştırıcı, "Yarın çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Bu sezon şu ana kadar oynadığımız maçlar içinde en önemli karşılaşmaya çıkıyoruz ve önemini hepimiz biliyoruz. Şu an küçük bir avantajımız var ama Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maçın hikayesi farklıdır. Yarın taraftarlar çok güzel bir Beşiktaş görecek. Bundan da çok ümitliyim. Yarın kaliteli ve dikkatli bir takım izleyeceğiz. Avrupa'da, deplasmanda kolay maç asla yoktur. Geçen maçta gol şansı oluşturduk, kalemizde de çok gol şansı görmedik. Tipik bir Avrupa maçıydı. İki taraf da kazanmak istiyordu. Yarınki maçta da yine aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Yarın bazı hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Kalemizde daha az pozisyon görmeli, daha fazla pozisyona girmeliyiz" dedi.

İlk maçtaki galibiyetin tur için yeterli olmadığını söyleyen Italiano, "Bir hoca için en zor olan şey, maç kazanmaktır. Asla kolay maç yoktur. Küçük bir avantajımız var ama bu, turu geçmenin garantisini vermiyor. İlk maç 0-0 bitmiş gibi hazırlanıyorum. Rakip kaleye giderken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Orada kaybettiğiniz top, rakip için kontratağa dönüşebiliyor. Rakibimizin ön oyuncuları hızlı oyuncular, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız, olgun ve akıllı olmamız gerekiyor. Avrupa'da en ufak hata pahalıya patlayabilir" ifadelerini kullandı.

Hracek Kralove karşısında deplasmanda oynanan ilk maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.

"SAVUNMAMIZDAN MUTLUYUM"

Siyah-beyazlı ekibin savunma performansına da değinen İtalyan teknik adam, "Savunmamızdan mutluyum. Çünkü gol yemek istemiyorlar, rakibe hafif oldukları hissiyatını geçirmiyorlar. Herkesin sahada bir açlığı var. Bu durum sadece kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Savunma, takım halinde yapılır. Oyuncularım şu ana kadar çok karakter ortaya koydu. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Aynı karakterde devam etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçta 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete dönmesine değinen Italiano, "Her maç farklıdır. O anda maç 0-0'dı, geri çekilmek bizim için daha riskli olacaktı. O yüzden çift forvete geçmeye karar verdim ve şansımı arttırmayı düşündüm. 10 kişi oynamak zordur. Takım olarak acı çekmeniz gerekiyor. Topu kazanınca iyi bir şekilde ileri çıkmak için bu kararı verdim. 10 kişi kaldığınızda savunmaya çok fazla iş düşüyor. Gol yememek için tırnaklarınızla kazımanız gerekiyor. Belki bundan sonraki maçta benzer senaryoda başka bir şey yapacağım. Bunu bilemeyiz. Her maçın hikayesi farklıdır çünkü" şeklinde konuştu.

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"RIDVAN OYNAMASI EN BELLİ OYUNCU"

Çekya'daki karşılaşmada kırmızı kart gören Kassoum Ouattara'ya üzüldüğünü söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Outtara'ya çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü modern futbolda 10 kişi oynamak gerçekten çok zor bir şeydir. Çünkü rakip o zaman topa sahip olmak istiyor ve 10 kişi buna karşı savunma yapmak gerçekten çok zor. Yarın Rıdvan, oynaması en belli oyuncu gibi gözüküyor şu anda" sözlerini sarf etti.

Leandro Trossard'ın yarın oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir soruya siyah-beyazlı teknik adam, "Her idmanda daha da gelişiyor ve kendini gösteriyor. Yarın umarım süre alacak. Maçın durumuna göre bir karar vereceğiz, umarım gereken süreyi alabilir. Kendisi mükemmel bir oyuncu ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil. Yavaş yavaş bize katkı verecek" cevabını verdi.

Rıdvan Yılmaz

RIDVAN YILMAZ: BU TAKIM HER ŞEYİ HAK EDİYOR

Siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz ise "Bizim için kolay bir maç olmayacak. İlk maçta küçük de olsa avantaj sağladık. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir maç geçirdik. Taraftarımızın desteğiyle çalışmamızın karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. Güzel bir oyun ve güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Takımda değişen bir mental sistem var. Herkesin mentali başka bir seviyede. Hocamızın da bana ve takım arkadaşlarıma bunu iyi aktardığını düşünüyorum. Hocamızla birlikte yoğun çalışıyoruz. Savunma anlayışını takıma oturtmak için hocamız elinden geleni yapıyor. Hocanın dediklerini yaptığımız müddetçe savunmada sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken ama ben bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Ufak bir negatiflikte bu takımın dağılacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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