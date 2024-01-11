Yok artık Scottie Wilbekin! 9 metreden üçlüğü soktu maçı aldı (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih: 98-91)

11 Ocak 2024 23:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 23:23

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de çift maç haftasını 2'de 2'yle tamamladı. Partizan'ı 17 sayı geriden gelip deviren Sarı-Lacivertliler, bugün de Bayern Münih'i uzatmada 98-91'le geçti.

30 sayıyla oynayan Scottie Wilbekin çok uzaktan soktuğu zor üçlükle bitime saniyeler kala galibiyetin yolunu açtı.

FENERBAHÇE ÇOK UZATTI!

Bitime 1 dakika 25 saniye kala Bayern Münih Booker'ın basketiyle skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşünde bitime 43 saniye kala Dorsey'nin orta mesafe atışıyla Fenerbahçe Beko yeniden skoru dengeledi: 78-78.

Bayern Münih, hücumundan sonuçsuz dönerken, sarı-lacivertliler Wilbekin'in bitime 9 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle öne geçti.

PİERRE MAÇI ALDI

Konuk ekibin son hücumunda bitime 8 saniye kala maçın hakemi üç sayı çizgisinin gerisinde Francisco'ya faul yapıldığı kararı verdi ve oyuncu çizgiye geldi. Francisco, atışların 3'ünü de sayıya çevirince Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Fenerbahçe Beko, son hücumdan faydalanamayınca normal süre 81-81 eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümüne 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre'in skor katkısıyla 44. dakikayı 90-84 önde geçti. Son bölümde hataya yer vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 98-91 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Carlos Peruga, Eduard Udyanskyy

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 30, Calathes 6, Pierre 15, Sestina 5, Papagiannis 2, Motley 12, Sertaç Şanlı 2, Biberovic 5, Guduric 8, Dorsey 13, Madar

Bayern Münih: Edwards 7, Bolmaro 2, Lucic 11, Booker 16, Brankovic 4, Babb 3, Francisco 21, Radoncic, Bonga 4, Obst 15, Harris 8, Giffey

1. Periyot: 22-22

Devre: 38-39

3. Periyot: 57-59

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: 44.50 Bolmaro (Bayern Münih)