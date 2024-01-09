Fenerbahçe Beko 17 sayı geriden geldi, Obradovic'in takımına 15 sayı fark attı

9 Ocak 2024 23:02 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 23:21

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 20. haftasında Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup etti.

Bir ara 17 sayı geriye düştüğü maçı 15 sayı farkla kazanan Jasikevicius'un takımı bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında 11 Ocak Perşembe günü Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Sertaç Şanlı 4, Hayes-Davis 12, Pierre 4, Calathes 9, Motley 4, Papagiannis 2, Guduric 15, Yam Madar 3, Dorsey 24, Sestina 14, Tarık Biberovic

Partizan: Vukcevic, Punter 18, Nunnally 14, Dozier Jr. 4, Caboclo 13, Smith 11, Leday 1, Kaminsky 7, Trifunovic 5, Andjusic 3

1. periyot: 19-31

Devre: 43-48

3. periyot: 68-64