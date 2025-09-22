Yunus Akgün ve Mauro Icardi yıldızlaştı, Galatasaray rekor kırdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u ağırlayan lider Galatasaray'da Yunus Akgün ve Mauro Icardi gollerini sürdürürken sarı kırmızılılar lig tarihine geçti.

AÇILIŞI EYÜPSPOR İLE YAPTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevinci Eyüpspor karşısında yaşadı.

Geçen sezon 44 resmi müsabakada 12 gol atan Yunus, bu sezon ise Süper Lig'de 5. maçına çıktı. Tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk golünü Eyüpspor ağlarına bıraktı.

DEVLER LİGİ'NDE İLK GOL

Eintracht Frankfurt müsabakasına kaptan olarak çıkan Yunus Akgün, maçta gol perdesini açarak kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Sarı-kırmızılı formayla tek UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 2018'de 18 yaşındayken Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkan Yunus, 4 dakika sahada kaldı. Eintracht Frankfurt müsabakasıyla yaklaşık 7 yıl sonra "Devler Ligi" heyecanını ikinci kez yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'ndeki ilk golünü Almanya'da attı.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray formasıyla gollerine devam eden Yunus, sarı kırmızılıların son oynadığı 3 maçta da ağları havalandırdı.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin 23. dakikasında gol perdesini açan milli oyuncu, son 3 maçta 3 gol atarak takımına katkı vermeyi sürdürdü.

OPTA verilerine göre; Yunus Akgün, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu oldu.

MAURO ICARDI'DEN DÖRDÜNCÜ GOL

Galatasaray'da uzun süre sonra sahalara geri dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gollerine devam etti.

Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında takımının ikinci golünü atan Mauro Icardi, bu golüyle birlikte bu sezon dördüncü kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, daha önce; Fatih Karagümrük, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında da ağları havalandırmıştı.

Icardi, Trendyol Süper Lig'de 181 dakikada 4 kez ağları sarsarak dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.

GALATASARAY'DAN REKOR

Öte yandan Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta da 2+ gol atan Galatasaray, lig tarihinin en uzun serisine ulaştı