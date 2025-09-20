Zidane'ın oğlu Luca, milli takım tercihini yaptı! FIFA onayı verdi

İspanya 2'nci Ligitakımlarından Granada'nın kalesini koruyan Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonu'nun davetini kabul etti.

27 yaşındaki oyuncu, FIFA'nın da onayladığı kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme şansını elde etti.

SON 2 ELEME MAÇINDA OYNAYABİLİR

Cezayir Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in, gruptaki son 2 maç için Luca Zidane'ı kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.

Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz, Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı ile 27 Eylül - 19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.