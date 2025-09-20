Zidane'ın oğlu Luca, milli takım tercihini yaptı! FIFA onayı verdi
Genç yaş kategorilerinde Fransa formasını giyen Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Cezayir Milli Takımı'nı tercih etti. FIFA tarafından Luca için geçtiğimiz cuma günü resmi onay da verildi. "Zizou" lakaplı Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nda 108 maça çıkmış, 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşamıştı.
İspanya 2'nci Ligitakımlarından Granada'nın kalesini koruyan Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonu'nun davetini kabul etti.
27 yaşındaki oyuncu, FIFA'nın da onayladığı kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme şansını elde etti.
SON 2 ELEME MAÇINDA OYNAYABİLİR
Cezayir Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in, gruptaki son 2 maç için Luca Zidane'ı kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.
Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz, Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı ile 27 Eylül - 19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
