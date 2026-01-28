Türkiye, geçen yıl 1 milyon 84 bin 486 adet otomobil satışı ile, toplam satışlarda 32 Avrupa ülkesi arasında 6'ncı sırada yer aldı. Ancak 1000 kişiye düşen yeni araç satışları Türkiye’de 12,66 oranında gerçekleşti. Türkiye, bu oran ile 27'nci sırada konumlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil satışları geçen yıl yeni rekorlara koşarken, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında da ilk sıralarda yer almayı başardı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre; 32 Avrupa ülkesi dikkate alındığında Almanya, 2025 yılında 2 milyon 857 bin 591 adet satışla otomobil pazarında ilk sırada yer aldı.

Onu 2 milyon 20 bin 523 adet satışla Birleşik Krallık, 1 milyon 632 bin 752 adet satışla Fransa, 1 milyon 524 bin 843 adet satışla İtalya, 1 milyon 148 bin 650 adet satışla İspanya takip etti.

Türkiye ise geçen yıl 1 milyon 84 bin 486 adet satışla, 5 Avrupa ülkesinin ardından 6'ncı sırada yer aldı.

Türkiye otomobil pazarı: Hacim büyük, yoğunluk düşük

1000 KİŞİYE DÜŞEN YENİ ARAÇ

Ancak nüfusa göre oranlandığında daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 1000 kişiye yapılan otomobil satışlarında Lüksemburg 75,33 ile ilk sırada yer aldı. Onu 39,85 ile İzlanda, 36,04 ile Belçika, 34,37 ile Almanya ve 33,47 ile Norveç izledi.

Toplam satışlarda ilk 5'te yer alan Almanya, 1000 kişiye düşen yeni araç oranında da ilk 5'te yer alan tek ülke oldu.

1000 kişiye 13 yeni araç! Türkiye Avrupa’da 6’ncı fakat…

Türkiye'de ise 1000 kişiye düşen yeni araç satışları ise 12,66 oranında gerçekleşti. Türkiye bu oran ile 32 Avrupa ülkesi arasında 27'nci sırada yer aldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Bu arada Avrupa’da yeni otomobil satışları 2025’te toplam 10 milyon 822 bin 831 adet olarak gerçekleşti. Önceki yıla göre kıta genelinde satışlardaki artış, yüzde 1,8 ile sınırlı kaldı.

Avrupa’da Volkswagen Grubu, en fazla tercih edilen otomobil üreticisi oldu. Markanın çatısı altındaki araçların toplam satışları 2 milyon 988 bin 870 adede ulaştı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel’i bünyesinde bulunduran Stellantis Grubu, 1 milyon 660 bin 155 otomobil ile ikinci oldu.

Türkiye’de lider Renault Grubu ise, Avrupa’da 1 milyon 239 bin 693 yeni otomobil satışı ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

