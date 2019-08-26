Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Rapora göre platform üzerinden, yüzde 90’a yakını dizel motorlu araçlar olmak üzere altı ayda 10 bin adede yakın otomobil satıldı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “2014 yılında başladığımız online ihale yöntemiyle ikinci el otomobil satışı yolculuğumuz beş yıllık süreçte 55 binden fazla teklif aldık. 50 binden fazlası 2019 yılında olmak üzere toplamda 362 bin üyeye ulaştık. Bu rakamlar ikinciyeni.com’a olan güvenin önemli bir göstergesi” dedi. TÜİK verilerine göre 2019’un ilk altı ayında sektörün yaklaşık yüzde 6 daraldığını dile getiren Ayyıldız; Ocak-Haziran ayları arasında ikinci el fiyatlarında toplam yüzde 10 artış gözlemlendi. Aynı dönemde sıfır otomobil fiyatlarına baktığımızda bazı markaların yüzde 6-7 civarında zam yaparken, bazılarının hiç değişim yapmadığını görüyoruz. Ortalama bir oran vermek gerekirse yaklaşık yüzde 4 civarında bir değişim oldu. Yaş ortalaması daha yüksek araçların tercih edildiği bir dönemdeyiz. Segment olarak baktığımızda ise ekonomi sınıfı B ve C segment araçların daha fazla satıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.