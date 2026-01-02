Türkiye'de yollarda en çok görmeye alışık olduğumuz araçlardan olan Honda Civic ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Honda'dan yapılan açıklamada Civic satışlarının bir süreliğine durdurulduğu belirtildi.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye'de en çok satılan modellerinden birisi olan Civic'in satışlarının resmi olarak durdurulduğunu açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan şirket alınan bu kararı şu ifadelerle açıkladı:

"Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz"

Hondadan flaş karar! Civic satışları durduruldu

HONDA'NIN SİTESİNDEN DE KALDIRILDI

Honda'nın resmi internet sitesinde bulunan satış listesinde de Civic modelinin kaldırıldığı görüldü.

11 AYDA 14 BİN 688 ARAÇ SATTI

Honda, 2025 yılının 11 ayında toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adet satış yapmıştı.

1987'Lİ YILLARDAN BU YANA TÜRKİYE'DE YOLLARDA

Honda Civic'ler 1987 yılından bu yana ülkemizde yollarda. 1996 modelinden itibaren tutulan Civic'in Türkiye'de ikinci el piyasası da oldukça hareketli.

İLK HONDA CIVIC NE ZAMAN ÜRETİLDİ?

İlk Civic, 1972 yılının Temmuz ayında iki kapılı model olarak tanıtılmış, bunu eylül ayında üç kapılı hatchback model izlemişti. Ancak bu araçlar, Japonya'da 1973 model olarak satışa sunulmuştu.

