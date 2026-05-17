Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç pazarında hareketlilik artarken, sektör temsilcileri fiyatların dengeye oturduğunu ve talebin daha bilinçli şekilde şekillendiğini belirtiyor.

ALİ ÇELİK - Yaklaşan Kurban Bayramı heyecanı, ikinci el araç pazarında hareketliliği artırmaya başladı. 2026 yılının ilk dört ayında yaşanan normalleşme sürecinin ardından talep artışına dikkat çeken Muhammed Ali Karakaş, piyasada geçmiş yıllarda oluşan suni fiyat artışlarının etkisini kaybettiğini, ikinci el otomobilde fiyatların daha gerçekçi seviyelere oturduğunu belirtti.

Karakaş, “Artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Online listeleme sitelerindeki sanal fiyatlar, yerini noter satış verilerindeki gerçek piyasa değerlerine bırakıyor. Her bayram öncesi gibi talep artışı var ancak tüketici çok daha bilinçli ve finansal okuryazarlığı yüksek. İhtiyacı olan aracı en doğru fiyattan almak için araştıranlar var. Şu anda fiyatların denge noktasına gelmesi ve stok çeşitliliğinin artması, bayram seyahatleri öncesinde önemli bir alım fırsatına dönüştü” dedi.

