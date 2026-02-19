Nissan Qashqai e-Power sahipleri için son günlerde gündeme gelen ruhsat değişikliği uyarısı, araç sahipleri arasında büyük merak uyandırdı. Şirket tarafından gönderilen bilgilendirme mesajlarıyla ortaya çıkan bu durumun detaylarını, resmi açıklamalar ve yargı süreçleriyle birleştirerek sizler için derledik.

Nissan Türkiye, e-Power teknolojisine sahip araçların ruhsatındaki "yakıt türü" kısmında bir güncelleme yapılması gerektiğini duyurdu. Mevcut ruhsatlarda "ELEKTRİK" olarak yer alan ibarenin, uluslararası teknik standartlara uyum sağlamak amacıyla “NOVC-HEV" (Şarj edilemeyen hibrit) şeklinde değiştirilmesi isteniyor.

e-Power sistemi, tekerleklere gücü elektrik motoruyla verse de enerjisini içten yanmalı bir benzinli motordan (jeneratör) aldığı için teknik olarak "şarj edilemeyen hibrit" (NOVC-HEV) sınıfına giriyor.

Nissan’dan e-Power araç sahiplerine mesaj: Ruhsatın değişmesi gerekiyor

MASRAFLARI KİM KARŞILAYACAK?

Araç sahiplerinin bu işlemi tamamlamak için şahsen bir notere başvurması gerekiyor. Nissan Türkiye, bu işlemden doğacak noter masraflarının şirket tarafından karşılanacağını beyan etti.

Şirket açıklamasına göre, bu düzeltme işlemi Karayolları Trafik Kanunu veya ÖTV mevzuatı kapsamında araç sahibine ek bir mali ya da hukuki yük getirmeyecek.

Ruhsatın bu şekilde güncellenmemesi durumunda araç sahipleri teknik veriler ve ruhsat bilgisi uyuşmadığı için muayeneden geçememe riski ve noter üzerinden yapılacak satış ve devir işlemlerinde bürokratik engellerle karşılaşabilir.

Nissan’dan e-Power araç sahiplerine mesaj: Ruhsatın değişmesi gerekiyor

DANIŞTAY’DAN ÖTV İADESİNE RET

Nissan Qashqai e-Power araç sahiplerinin ÖTV iadesi için açtığı davalar bulunuyordu. Kullanıcılar araçtaki içten yanmalı motorun tahrik özelliği olmadığını, yalnızca elektrik üretimi için kullanıldığını savunuyordu. Yani araçlarının elektrikle çalıştığını iddia eden araç sahipleri yüzde 80 yerine yüzde 10 ÖTV uygulanmasını talep ediyordu.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, araçların teknik özelliklerinin hukuki yorum gerektirdiğini ve ÖTV tahsilatının Vergi Usul Kanunu’nun 213 sayılı maddesi kapsamındaki açık bir vergi hatası oluşturmadığını belirtti. Mahkeme, bu nedenle vergi iadesi talebinin hukuken incelenemeyeceğine hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası