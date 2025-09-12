Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Togg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı

Togg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Togg&#039;un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı
T-Otomobil Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Togg'un yeni sedan modeli T10F, Balıkesir'de yollarda görüntülendi. Tüm testleri başarıyla geçen araç, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un merakla beklenen sedan modeli T10F, Ayvalık ilçesinde vatandaşların ilgisini çekti.

ÇOK BEĞENİLDİ

Çanakkale İzmir Karayolunda ilerleyen aracı görenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, yerli otomobile büyük beğeni gösterildi. TOGG'un T10F modelinin önümüzdeki dönemde yollarda daha sık görülmesi bekleniyor.

Togg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı - 1. Resim

Sedan modelin özellikle güvenlik, donanım ve tasarım özellikleriyle segmentinde güçlü bir alternatif oluşturacağı ifade ediliyor.

Togg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı - 2. Resim

İLK TESLİMAT BUGÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Togg T10F ilk teslimat törenine katılacak.

Togg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

