Togg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı
T-Otomobil Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Togg'un yeni sedan modeli T10F, Balıkesir'de yollarda görüntülendi. Tüm testleri başarıyla geçen araç, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.
Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un merakla beklenen sedan modeli T10F, Ayvalık ilçesinde vatandaşların ilgisini çekti.
ÇOK BEĞENİLDİ
Çanakkale İzmir Karayolunda ilerleyen aracı görenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, yerli otomobile büyük beğeni gösterildi. TOGG'un T10F modelinin önümüzdeki dönemde yollarda daha sık görülmesi bekleniyor.
Sedan modelin özellikle güvenlik, donanım ve tasarım özellikleriyle segmentinde güçlü bir alternatif oluşturacağı ifade ediliyor.
İLK TESLİMAT BUGÜN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Togg T10F ilk teslimat törenine katılacak.
