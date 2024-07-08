Vergi teşviki Çinlileri hareketlendirdi! Yatırım planları peş peşe açıklanıyor

Çinli araçlara uygulanan yüzde 40’lık ilave gümrük vergisine ilişkin getirilen son kararla, yatırım teşvik belgesi alan markalara vergi muafiyeti tanındı. Açıklama sonrası ilk yatırım haberi Çin devi BYD’den gelirken, yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de araştırma yapan SKYWELL ve güçlü Rus sermayesine sahip Çinli SWM’den de peş peşe açıklamalar geldi…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Haziran ayında Cumhurbaşkanı kararıyla, “Çin’den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40’ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Resmî Gazete’de yayınlanan son düzenleme ise yatırım teşvik belgesi alan Çinli markalara gümrük muafiyeti tanındı. Kısaca Türkiye’de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutularak güçlü bir rekabet şansı yakalayacak.

BYD'NİN 2. FABRİKASI

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasında yer alan ve Tesla’nın global çaptaki en büyük rakibi olarak gösterilen Çin devi BYD uzun zamandır Avrupa yatırımları için fırsat kovalıyordu. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Tayland’da yeni bir elektrikli araç fabrikasını açılışı yapan BYD, AB bölgesindeki ilk üretim tesisini ise Macaristan’da yapacağını duyurmuştu. Her fırsatta Türkiye’ye yatırım planladıklarını açıklayan Çinli üreticiden; Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrası Manisa’da 1 milyar dolarlık fabrika haberi geldi. Resmî açıklamanın ise bugün (8 Temmuz 2024) itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

SKYWELL: ÜRETİM İÇİN GÖRÜŞMELER İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

Türkiye’de bir araç üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini Türkiye’ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell’in faliyetlerini Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta markanın kurucu başkanı ve aynı zamanda Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi Mr. Stephen WONG ile yine Skywell’in kurucu ortaklarından ve Şirket CEO’su Mr. Wu LONGBA, Türkiye’ye yönelik yeni yatırımlarını ve gelecek dönem piyasaya sunulacak yeni modellerini görüşmek üzere Ulu Motor’u ziyaret etti. Çin’in en büyük teknoloji firmaları arasında gösterilen Skywell’in Europe ve İngiltere CEO’su olan Mahmut Ulubaş, ve beraberindeki heyet Ankara Çin Konsolosluğu ve Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İş birliği Forumu’na katılarak temaslarda bulundu.

SWM MOTOR: YILLIK 50 BİN KAPASİTEYLE ÜRETİME BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Türkiye’de yatırım planlayan markalar arasında, Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor da yer alıyor. Uzun zamandır ülkemizde satış yapan markaya Türkiye’de ilginin yoğun olduğunu ifade eden ATMO Group CEO’su Anton Chernov “ATMO Group olarak Türkiye’de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye’deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı, gelirimiz her yıl artıyor. Gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50.000’den fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamalı ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Türkiye’de üretim için aylar öncesinden Sanayi Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.