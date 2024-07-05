Çinli otomobil üreticilerine vergi muafiyetinin perde arkası! Bundan sonra ne olacak?

Türkiye, yatırım teşvik belgesi alan Çinli otomobil üreticilerini yüzde 40 ek vergiden muaf tuttu. Peki bu karar sonrası Çinli firmaların Türkiye'ye ilişkin planlarında ne gibi değişiklikler olacak? Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuyla ilgili merak edilenleri Türkiyegazetesi.com.tr'ye değerlendirdi. İşte sürece dair tüm detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Geçtiğimiz ay Çin menşeili araçlara getirilen yüzde 40 ek vergi kararıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yatırım teşvik belgesiyle yapılan Çin menşeli otomobil ithalatı uygulamadan muaf olacak. Karar sonrası Çinli üreticilerin Türkiye'ye yatırım yapması beklenirken ilk haberde BYD'den geldi. BYD yetkilileri Türkiye'ye dev bir yatırım yapacaklarını söyledi. BYD'nin pazartesi günü 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını duyuracağı söyleniyor.

ÇİNLİ FİRMALARIN TÜRKİYE PLANLARI NE OLACAK?

Karar sonrası Çinli firmaların Türkiye'ye ilişkin planları merak konusu oldu. Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuyla ilgili merak edilenleri Türkiyegazetesi.com.tr'ye değerlendirdi. İşte Yalçın'a yönelttiğimiz sorular ve cevapları:

Alınan karar sonradan yatırım teşvik belgesi alan firmaları da kapsar mı?

Şu an için mevcut bilgilere göre, yatırım teşvik belgesi almış olan firmalar ek vergiden muaf tutuluyor. Ancak kararın sonradan teşvik belgesi alan firmaları da kapsayıp kapsamayacağı henüz net değil. Genellikle teşvik politikaları değişiklik gösterebilir ve zaman içinde genişletilebilir. Bu nedenle, ileride alınacak kararların detaylarını takip etmek önemli olacaktır. Bu sorunun cevabı, kararın ileride nasıl genişletileceğine bağlıdır. Şu anki karar, yatırım teşvik belgesi alan firmaları kapsamakta ve bu belgenin alınma süreci ve koşulları gelecekte değiştirilebilir. Bu konuda net bir cevap almak için ilgili bakanlıkların veya kurumların resmi açıklamalarını takip etmek gerekir.

Bu teşvik yatırım konusunda Çinli firmaları iştahlandırır mı?

Bu tür teşvikler genellikle yabancı firmaları yatırım yapmaya teşvik eder. Ek vergiden muafiyet, maliyet avantajı sağlayarak Çinli firmaların Türkiye'de üretim yapma kararlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bu tür teşvikler, Çinli firmaların Türkiye pazarında rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

Türkiye'de yatırım yapan Çinli firmalar nasıl bir avantaj kazanır?

Türkiye'de yatırım yapan Çinli firmalar şu avantajları elde edebilir:

Ek vergiden muafiyet ile maliyet avantajı

Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolay erişim

Geniş bir iç pazara erişim

Türkiye'nin çeşitli serbest ticaret anlaşmalarından yararlanma imkanı

Yüksek kaliteli iş gücü ve uygun üretim maliyetleri

Sizce Türkiye'ye yatırım için hangi Çinli üretici daha hızlı davranır?

Türkiye'de yatırım yapabilecek en önemli Çinli markaları arasında Chery, SAIC, BYD ve MG bulunuyor. Bu dört marka arasında Türkiye pazarına yatırım konusunda en önce davranabilecek markayı tahmin etmek için markaların mevcut stratejilerine ve küresel genişleme planlarına bakmak faydalı olabilir.

CHERY

Türkiye’de zaten tanınmış bir marka olup, mevcut pazardaki bilinirliği ve geçmişteki deneyimleriyle hızlı bir şekilde yatırım yapabilir.

SAIC

Daha büyük bir marka olup, geniş finansal kaynakları ve global genişleme stratejileriyle Türkiye pazarında hızlı bir şekilde yer alabilir.

BYD

Elektrikli araç teknolojisinde öncü olan BYD, Türkiye’nin elektrikli araç pazarındaki büyüme potansiyelini değerlendirerek hızlı bir yatırım kararı alabilir. Ki yakın zamanda Türkiye’de yatırım için bir açıklama yapmaları bekleniyor.

MG

Türkiye pazarında son dönemde aktif olan MG, uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit modelleri ile pazarda hızlı bir şekilde büyüyebilir ve yatırım yapma konusunda öne çıkabilir. Yakın geçmişte de markanın Türkiye başkanından benzer bir açıklama gelmişti.

Markaların stratejik planları, hükümet politikaları ve piyasa koşulları, hangisinin daha önce yatırım yapacağını belirleyebilir. Ancak mevcut teşvikler ve Türkiye pazarındaki potansiyel düşünüldüğünde, Chery'nin mevcut deneyimi ve bilinirliği ile ilk adımı atması daha olası görünüyor. Bu konulardaki gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip etmek, daha net bilgiler elde etmeye yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.

SONUÇ

Alınan kararın, yatırım teşvik belgesi sonradan alan firmaları kapsayıp kapsamayacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, genel olarak teşvik belgesi alan firmaların ek vergilerden muaf tutulduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, yatırım teşvik belgesi alan yeni firmaların da bu muafiyetten faydalanabileceği düşünülmektedir.

Bu teşvik yatırım kararı, Çinli firmalar için Türkiye'de yatırım yapma iştahını artırabilir. Vergi muafiyeti, Türkiye'de üretim yapmayı düşünen Çinli firmalara önemli bir maliyet avantajı sağlayacaktır. Bu durum, özellikle Türkiye pazarında varlıklarını güçlendirmek isteyen markalar için cazip hale gelmektedir.

Türkiye'de yatırım yapan Çinli firmalar, ek vergilerden muaf olmanın yanı sıra, Avrupa Birliği'ne ek gümrük vergisi olmadan satış yapma avantajını da elde edebilirler. Bu, firmaların rekabet gücünü artırarak, pazarda daha agresif bir şekilde yer almalarına olanak tanır.

Chery, SAIC, BYD ve MG gibi büyük Çinli markalar arasında, yatırım yapma konusunda ilk adımı atabilecek olanı tahmin etmek zor. Ancak mevcut gelişmelere bakılırsa, Chery ve BYD'nin Türkiye'de yatırım yapma konusunda daha ileri aşamada görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Özellikle BYD'nin, Avrupa'daki ikinci fabrikasını Türkiye'de kurmayı düşündüğü biliniyor. Bu nedenle, Chery ve BYD'nin daha hızlı hareket edebileceğini söyleyebilirim.