Bayram ve ara tatilde yola çıkacak elektrikli araç sahipleri markaların kampanyalarını ve Mart ayı fiyatlarını merak ediyor. İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Mart ayı fiyatları ve bayram kampanyaları…

Elektrikli araç sahipleri için bayram ve ara tatil yolculuğu bu yıl zamlı başlıyor. 2026’ya girer girmez artan şarj maliyetlerinin ardından Mart ayı tarifeleri netleşti. ZES ve RHG Enertürk gibi markalar, 11-22 Mart döneminde sürücülerin yükünü hafifletmek için hediye bakiye ve DC şarjda indirim gibi özel kampanyalar başlattı. Togg T10X modelini en hızlı istasyonda tam şarj etmenin maliyeti ise 1.359 TL’ye yükseldi. Yola çıkmadan önce güncel fiyatları ve kampanyaları incelemekte fayda var.

Yola çıkacaklar dikkat! İşte şarj fiyatları ve bayram kampanyaları

TRUGO ŞARJ FİYATLARI

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’nun, 150 kW’a kadar olan DC yani hızlı şarj 13,78 TL, 150 kW ve üzeri 11,82 TL’den 15,36 TL, 22 kW ve altı AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.

ZES’TEN BAYRAM KAMPANYASI

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, 13-22 Mart tarihleri arasında 1.000 TL’lik harcama yapan kullanıcılara, Nisan ayında harcayabilecekleri tek seferlik 200 TL hediye veriyor.

ZES AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW ila 720 kW arasında güç sağlayan HPC istasyonların kWh ücreti ise 16,49 TL.

GÜNCEL EŞARJ FİYATLARI

Eşarj son olarak 1 Şubat’ta fiyatlarına zam yapmıştı. Mart ayında fiyatlandırmada bir değişim yok. AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL.

Marka AC (Yavaş) Şarj DC (Hızlı) Şarj Notlar / Ek Detaylar Trugo (Togg) 9,95 TL 11,82 - 15,36 TL 150 kW altı: 13,78 TL / 150 kW üstü: 15,36 TL ZES 9,99 TL 12,99 - 16,49 TL HPC (180-720 kW) istasyonları 16,49 TL Eşarj 9,90 TL 13,50 TL Fiyatlar 1 Şubat'tan itibaren sabit Tesla (Supercharger) - 9,40 - 11,70 TL Tesla sahiplerine 9,40 TL / Diğerlerine 11,70 TL Shell Recharge 11,99 TL 13,50 - 15,99 TL 180 kW hıza kadar kademeli fiyatlandırma

TAM ŞARJIN MALİYET HESABI

Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji yada bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.

Örneğin, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin 150 kW üstü DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1359 TL olacak. Zamdan önce 1046 TL tutuyordu.

Trugo’nun AC şarjında ise maliyet 880,5 TL’ye çıktı.

Eğer ZES’in en yüksek hızlı şarjı kullanılırsa 1459 TL’lik tam şarj maliyeti ortaya çıkacak.

Marka Kampanya Dönemi Kampanya İçeriği ZES 13 - 22 Mart 1.000 TL harcamaya, Nisan ayında geçerli 200 TL hediye. RHG Enertürk 11 - 22 Mart DC dolumları AC fiyatından (12,49 TL yerine 9,98 TL) faturalandırılacak.

DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Tesla Supercharger ücretleri Tesla kullanıcıları için 9,40 TL/kWh, diğer araç kullanıcıları için 11,70 TL/kWh olarak uygulanıyor.

Marka AC Fiyatı DC Fiyatı Öne Çıkan Özellik Lumicle 8,49 TL 11,49 TL En uygun fiyatlı seçeneklerden biri E-Power 8,49 TL 10,99 TL Rekabetçi DC fiyatı Astor Şarj 9,49 TL 12,49 TL Ortalama altı fiyatlandırma Oncharge 9,99 TL 13,50 TL Standart tarife Beefull 9,99 TL 10,99 - 12,99 TL 80 kW altı DC avantajlı Voltrun / G-Charge 9,90 TL 12,90 TL Pazar ortalaması WAT Mobilite 9,99 TL 12,99 - 14,49 TL 180 kW üstü farklı tarife D-Charge 9,40 TL 12,99 TL Uygun AC fiyatı

