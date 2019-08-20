Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple CEO’su Tim Cook, bu konuyu görüşmek üzere ikinci defa ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. ABD’nin uygulayacağı ek vergi tarifesinin Apple’ın rekabet gücüne büyük darbe vuracağını belirten Tim Cook, bu durumun Apple ile Samsung arasında “eşit olmayan” rekabet oluşturacağını söyledi. Uluslararası ajansların haberlerine göre Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Tim Cook’un görüşleri ikna edici. Bunu düşünüyorum” dedi. Trump “Tim Cook ile iyi bir toplantı yaptım. Tim Cook’a çok saygım var ve Tim benimle gümrük tarifeleri hakkında konuştu” yorumunu yaptı.

HUAWEI YASAĞINA 90 GÜN ERTELEME

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Washington yönetiminin Huawei’ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini söyledi. Ross, Fox Business’a yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ertelenmesinin yanında, Sanayi ve Güvenlik Dairesinin yasaklı işletme listesine 40 yeni Huawei alt kuruluşunun eklendiğini belirtti.