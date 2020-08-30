Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Normalde bir hafta süren fuar bu sene koronavirüs sebebiyle 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar halkın ziyaretine ise kapalı olacak. Alınan tedbirler çerçevesinde IFA’da her bölümde en fazla 1.000 katılımcıya izin verilecek. Basın toplantıları ise tek bir merkezde yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yalnızca 800 gazeteci etkinliğe katılabilecek. Etkinliğe katılamayanlar için de sanal toplantılar düzenlenecek. Fuarda cep telefonundan beyaz eşyaya, 5G'den IoT cihazlarına kadar yeni cihazların tanıtılması bekleniyor.

Koronavirüs sebebiyle 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan fuarlar ve etkinlikler büyük ölçüde iptal edilmişti. Bunların başında Barselona’da düzenlenen MWC ve Facebook’un F8 Geliştirici Konferansı yer alıyor. Her sene ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarının da ertelenmesi bekleniyor.