Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zekâ ile donatılan LiLa Assist, WhatsApp’tan üzerinden müşterilerle konuşup siparişlerini alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve atılan konuma ürünü gönderilmesini sağlıyor. Chatbot pazarının büyüklüğünün 2019’da 2,6 milyar dolardan 2024’e kadar 9,4 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade eden ZZG Tech Kurucu Ortağı Ömer Balkaya, “Chatbot sayesinde binlerce mesaja aynı anda cevap vermek mümkün hâle geliyor. Lila Asist’in WhatsApp ile login özelliği sayesinde kullanıcılar platformlarda kolay ve hızlı giriş yapabiliyor. Otomatik kayıt sayesinde kullanıcıların bir WhatsApp mesajı göndermesi yeterli oluyor. Böylece kullanıcılar artık kayıt formlarını doldurmak zorunda kalmıyor. Kullanıcılar WhatsApp’tan metin veya fotoğrafla sorgulanan ürünlere ulaşabiliyor. Ürünün kendisi sistemde yoksa bile LiLa Assist, bir içerik arama motoru gibi benzer sonuçlar getirebiliyor. Bu özellik sayesinde ziyaretçilerin alışveriş oranlarını yüzde 2’den yüzde 14’lere kadar yükseltebiliyor” dedi.