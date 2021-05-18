Wong, Twitter Blue olarak isimlendirilecek olan ücretli abonelik sistemi için ayda 2,99 dolar ödeneceğini açıkladı. Wong ayrıca, ücretli abonelik sistemi doğrultusunda Tweet’leri geri alma ve koleksiyonların da sunulacağını dile getirdi. Twitter, mayıs ayı başında reklamsız içerik okuma deneyimi sunan Scroll isimli bir girişimi de satın almıştı. Konu hakkında açıklama yapmayan şirketin, aboneli üyelik özelliklerini ne zaman kullanıcılara sunacağı bilinmiyor.
Twitter, aylık 2,99 dolar olacak
18.05.2021 - 03:52 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Twitter tarafından kullanıma sunulması beklenen abonelik sisteminin ücreti, Jane Manchun Wong isimli bir tersine mühendislik uzmanı tarafından ortaya çıkarıldı.
Etiketler : twitter,twitter abonelik,
790159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/790159.aspx
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