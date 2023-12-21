Apple'ın ilk farklı cihazı olmuştu! Vision Pro'nun satış tarihi belli oldu

21 Aralık 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:58

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik başlığını tanıttığında net bir piyasa tarihi açıklaması yoktu, yalnızca cihazın gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacağını belirtmişti. Bloomberg News'in deneyimli teknoloji gazetecisi Mark Gurman'ın iddiasına göre, Vision Pro'nun çıkış tarihi 2024'ün Şubat ayından önce olmayacak.

Gurman, Apple'ın, karma gerçeklik başlığını Ocak ayının sonuna kadar tüketicilere hazır hale getirmek amacıyla, son birkaç haftadır Çin'deki üretimi artırdığını söylüyor. Apple'ın planının ise Şubat 2024 gibi Vision Pro'yu satışa çıkarmak olduğu ileri sürüldü.

Üretimi artırmanın yanı sıra Apple'ın geliştiricilere bir e-posta göndererek, Vision Pro için uygulamalarını en yeni araçlarla test etmelerini ve yazılımlarını geri bildirim için şirkete göndermelerini istedi. Gurman'a göre bu, cihazın piyasaya sürülmesinin yaklaştığının bir başka işareti.

VISION PRO APPLE'IN EN YENİ ÜRÜN KATEGORİSİ OLDU

Gurman, Apple'ın tamamen yeni bir ürün kategorisi kurmak için attığı adımlara da değindi. Şirket en son 2015 yılında Apple Watch'u satmaya başladığında yepyeni bir ürün tanıtmıştı ancak Vision Pro, piyasaya sürülmesi için titiz bir planlama gerektiren farklı bir "canavar".

Kulaklıklı mikrofon setinin birden fazla muhtemel konfigürasyonu olduğundan ve her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebildiğinden, Apple görünüşe göre Ocak ayında her perakende mağazasından en az iki personelini eğitim için genel merkezine gönderecek. Orada, cihazın kafa bandını ve ışık contalarını nasıl takacaklarının yanı sıra reçeteli göz lenslerini nasıl takacakları da öğretilecek.

Vision Pro'nun fiyatı 3 bin 499 dolar olacak. Öte yandan, Apple'ın bin 500 ila 2 bin 500 dolar arasında fiyattan satışa sunulacak daha uygun fiyatlı (ve daha az özelliğe sahip) bir sürüm üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.