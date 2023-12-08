WhatsApp, kendi kendini imha eden sesli mesaj özelliğini herkese sundu

8 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:32

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Engadget

Snapchat on yıl önce sosyal medya uygulamaları arasında yeni bir çağ başlattı. 2010'lu yıllarda platformun oldukça popüler olmasının en büyük nedeni, kendi kendine kaybolan fotoğraf ve video paylaşma özelliği sunmasıydı. Bu özelliğiyle Snapcaht tüm dünyaya "geçici veri" kavramını tanıttı. Kendini yok eden veri fikri diğer şirketlere de ilham oldu. Hatta Meta, Instagram ve WhatsApp'ta sunduğu "hikaye" ve "durum" özellikleriyle Snapchat'in "anlık" özelliğini resmen kopyaladı.

Şimdi ise WhatsApp, dinlendikten sonra otomatik olarak silinen sesli mesaj özelliğini duyurdu. Mesajlaşma uygulamasının "bir kere görüntüle" özelliği fotoğraflar ve mesajlar için zaten mevcut ancak sesli mesajlara da gelmiş oluyor.

Arayüz yani kullanımı ise oldukça basit. "Bir kere görüntüle"yi seçip sesli mesaj göndermeniz yeterli. Alıcı kaydı dinledikten sonra mesaj kendini imha edecektir.

Bu özelliğin en büyük avantajı hassas ya da gizli kalmasını istediğiniz konulardan bahsederken ses kaydını daha güvenilir hale getirmesi.

WHATSAPP TEHLİKELERE KARŞI UYARIYOR!

Öte yandan, hiçbir teknoloji elbette kusursuz değildir. Örneğin, siz güvenilir olduğunu düşünerek bu özelliği kullanabilirsiniz ancak alıcı, bir ses kayıt cihazı ya da kamera aracılığıyla mesajı dinlerken bunu kayda alabilir.

WhatsApp, önümüzdeki birkaç gün içinde bir kere görüntülenen sesli mesaj özelliğini dünya çapında kullanıma sunacak.

Bununla birlikte, daha geçen hafta platform, fotoğrafları sıkıştırma olmadan orijinal formatında paylaşma özelliğini tanıttı. Uygulamaya yakın zamanda arama yaparken IP adresinizi maskeleyen bir araç da eklendi.

MESAJLARI FİLTRELEME SEÇENEĞİ GELİYOR

WhatsApp, kullanıcılara sohbetleri filtrelemek için yeni bir seçenek de sunuyor. Özellikle, okunmamış sohbetlerin listelenebileceği bir filtre yolda, bu da kullanıcıların okunmamış mesajlara öncelik vermesini ve bunları anında cevaplamasını kolaylaştırıyor.

Kullanıcıların rehberindeki kayıtlı kişilerden gelen mesajlara öncelik verebilmesi için de bir filtreleme seçeneği mevcut.

Bir diğer filtre ise grup sohbetlerine yönelik olacak. Grup sohbeti filtresinin bu sohbetleri bulma ve bunlara erişme sürecini iyileştireceği kesin.

Sohbetleri filtreleme özelliği, iOS için WhatsApp betanın en son sürümünü yükleyen birçok kullanıcıya ulaştı bile. Önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması muhtemel.