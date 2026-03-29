Akıllı telefonlarda şarj kabusu Çinli devlerin "silikon karbon" batarya hamlesiyle bitiyor. Counterpoint Research verilerine göre 6.000 mAh üzeri pillerin pazar payı %29'a fırladı. Xiaomi, HONOR ve vivo gibi markaların başı çektiği yeni nesil teknolojiyle yüksek kapasite artık standart hale geldi.

Akıllı telefon pazarında rekabet artık sadece işlemci hızı veya kamera çözünürlüğü üzerinden yürümüyor. Kullanıcıların en büyük kabusu olan "şarjın bitmesi" sorunu, özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin agresif hamleleriyle tarihe karışıyor.

Counterpoint Research verilerine göre, küresel pazarda batarya kapasitesi ortalaması rekor seviyelere ulaştı.

Geçmiş yıllarda 5000 mAh batarya bir “ayrıcalık” olarak görülürken, 2024 ve 2025 yılı modelleriyle birlikte bu rakam giriş seviyesi bir standart haline geldi. Xiaomi, OPPO, Vivo ve Honor gibi Çinli devler, yeni nesil “silikon karbon” batarya teknolojileri sayesinde telefonları kalınlaştırmadan kapasiteyi artırmayı başardı.

Çinliler batarya standartlarını yükseltti: Yeni normal 5500 mAh

Counterpoint Research tarafından paylaşılan Ocak 2026 raporuna göre, küresel ortalama batarya kapasitesi 5.291 mAh seviyesinde. Bu rakam, bir önceki yıla göre 400 mAh gibi bir artış olduğunu gösterirken, Aralık 2021’den bu yana en büyük yıllık yükseliş olarak tarihe geçti.

İstatistiklere göre, 6.000 mAh üstü pillerin kullanıldığı cihazlar küresel pazarda Ocak 2025’te yüzde 10 satış payına sahipken, Ocak 2026’da yüzde 29’a ulaşmış durumda.

Paylaşılan rapora göre, 6.000 mAh üstü en çok satan modeller şu şekilde sıralanıyor:

1- Xiaomi Redmi 15C 4G: Yüzde 3.6'lık pazar payı ve yüksek batarya verimliliğiyle listenin ilk sırasında yer alıyor.

Çinliler batarya standartlarını yükseltti: Yeni normal 5500 mAh

2- HONOR X70 5G: 8.300 mAh yeni nesil silikon-karbon batarya teknolojisini kullanan model, Çin pazarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

3- OPPO A5x 5G

4- Xiaomi Redmi 15 4G

5- vivo Y50 China 5G

6- vivo S50 5G

7- vivo Y500 China 5G

8- OPPO Reno 15 China 5G

9- Xiaomi Redmi 15 5G

10- Huawei Nova 15 5G

Listedeki 10 model arasından 6 tanesi silikon-karbon teknolojisine sahip pilleri kullanıyor. Bu modelin 6’sı da sadece Çin’de satılan modeller.

