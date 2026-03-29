Yapay zekâ kullanımı akıllı telefonların işlem yükünü 3 kat artırırken batarya tüketiminde yüzde 50’ye varan kayıplara yol açıyor.

ÖMER TEMÜR- Akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda yapay zekâ kullanımı hızla artıyor. Yeni nesil akıllı cihazlarda fotoğraf düzenleme, video iyileştirme, gerçek zamanlı çeviri ve içerik üretimi gibi birçok özellik artık doğrudan cihaz içinde çalışan yapay zekâ modelleriyle gerçekleştiriliyor.

Yapılan araştırmalara göre özellikle metin, fotoğraf, video gibi özgün içerikler üretebilen generatif yapay zekâ uygulamaları, standart kullanım senaryolarına kıyasla işlem yükünü 3 kata kadar artırabiliyor. Bu da batarya tüketiminde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış anlamına geliyor.

Video işleme ve yapay zekâ destekli kamera kullanımında, kısa süreli yoğun kullanımda cihazın toplam günlük enerji tüketiminin önemli bir bölümünün tek başına bu işlemlerden kaynaklanabildiği görülüyor. Bu nedenle kullanıcıların şarj etme sıklığı da artıyor.

Teknoloji üreticileri bu ihtiyaca karşılık olarak telefonlarda sinirsel işlem birimi (NPU - Neural Processing Unit) gibi özel yapay zekâ işlemcilerine yer vererek enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Mehmet Uçurum

Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum’a göre yapay zekânın yanı sıra akıllı telefon pazarında rekabet kamera, ekran veya işlemci performansında değil, aynı zamanda hızlı şarj, çoklu cihaz şarjı ve güç yönetimi teknolojilerinde yoğunlaşacak gibi görünüyor.

Uçurum “Yapay zekâ özellikleri akıllı telefon kullanımını tamamen değiştiriyor. Ama bu dönüşüm daha yüksek enerji ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki dönemde yüksek verimli adaptörler, evrensel bağlantı çözümleri ve kablosuz şarj standartları etrafında şekillenen ürün portföyleri, markalar için en kritik rekabet alanı olmaya devam edecek” diyor.

ŞARJI EN UZUN GİDEN AKILLI TELEFONLAR

Şarjı en uzun giden telefonlar arasında OnePlus 15, RedMagic 11 Pro, Poco X8 Pro Max, Oppo Find X9 Pro yer alıyor.

Bu telefonlarda 6.000 mAH ile 7.500 mAH batarya bulunuyor. iPhone 17 Pro Max en iyi pil ömrü sunan Apple telefon olurken, bir hafta şarjı giden telefon modelleri arasında ise Energizer Hard Case P28K (28.000 mAh), Oukitel WP19 (21.000 mAh) ve Ulefone Power Armor 16 Pro (9.600 mAh) yer alıyor.





Haberle İlgili Daha Fazlası