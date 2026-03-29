ÖMER TEMÜR- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin 33 saat 27 dakikaya, Türkiye’de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştığını bildirdi.

Haftada iki gün çevrimiçiyiz

We Are Social 2026 verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını ifade etti.

Uraloğlu “Neredeyse iki güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık” ifadelerini kullandı.

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye’de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram’da geçirdiğine dikkati çekerek “Instagram’da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor” bilgisini verdi.

