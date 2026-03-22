Huawei Online Mağaza’nın 6. yılına özel düzenlenen dev kampanya kapsamında Mate X715 ve Pura 80 serisi gibi amiral gemisi modellerde binlerce liralık hediye paketleri, ek garanti seçenekleri ve Watch Ultimate 2 için ön ödemeli indirim fırsatları teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

ÖMER TEMÜR- Huawei, Online Mağaza’nın 6. yılına özel, pek çok üründe indirimler sunuyor.

Mate X715’i 129.999 TL fiyat etiketiyle satın alan kullanıcılara 15.098 TL değerindeki Mesh X3 Pro Suite ve 66W şarj aleti paketinin yanı sıra 1 yıl ek garanti hediye ediliyor.

Pura 80 serisi ise 26 Mart’a kadar 6 kat BolPara puan avantajıyla sunuluyor. Pura 80 Pro modeli 64.999 TL fiyatıyla GT 5 akıllı saat, 100W Şarj Aleti ve HUAWEI Care+ hediyeleriyle gelirken, Pura 80 Ultra da 94.999 TL fiyatıyla GT 5 Pro akıllı saat, 100W şarj cihazı ve HUAWEI Care+ koruma paketiyle dikkati çekiyor.

Ayrıca 26 Mart tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, 99 TL ön ödeme yapan kullanıcılar WATCH Ultimate 2’de 1.900 TL net indirim kazanıyor. WATCH GT 6 Serisi ise üç aydan başlayan taksit seçenekleri ve modellerine göre FreeBuds SE 3 kulaklık ile EasyFit 3 kayış hediyeleriyle geliyor. Aynı şekilde kulaklık modellerinde de indirim ve fırsatlar kullanıcıları bekliyor.





