Oppo, Reno15 serisini Türkiye’de satışa sunuyor. Yapay zekâ destekli kamera ve video özellikleriyle öne çıkan Reno15 Pro 5G, Reno15 5G ve Reno15 F 5G; içerik üreticilerden günlük kullanıcıya kadar geniş bir kitleyi hedefliyor.

ÖMER TEMÜR- Oppo, Reno15 serisini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturuyor. Reno15 Pro 5G, Reno15 5G ve Reno15 F 5G modellerinden oluşan seri gelişmiş yapay zekâ destekli fotoğraf ve video özellikleriyle dikkat çekiyor.

50 MP ultra geniş açılı selfie kamerası, yapay zekâ destekli flaş ve portre algoritmaları, 4K HDR video, ön ve arka kamerayla aynı anda çekim ve kayıt sırasında kamera geçişi gibi özellikler sayesinde video içerik üretiminde ekstra ekipman ihtiyacı ortadan kalkıyor.

AI Çeviri ve AI Kayıt gibi araçlar; not alma, fikirleri saklama ve içerikleri düzenleme süreçlerini daha pratik hale getiriyor.

Reno 15 Serisi’nin fiyatları şöyle:

Reno15 Pro 12 GB RAM + 512 GB ROM : 56.999 TL

Reno15 12 GB RAM + 256 GB ROM : 46.999 TL

Reno15 F 12 GB RAM + 256 GB ROM : 33.999 TL



