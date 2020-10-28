Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
28.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : .Charlie Hebdo dergisi,
742306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/742306.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER