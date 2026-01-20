Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafrasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin setleri 14-25, 18-25,25-21, 19-25 sarı lacivertliler lehine sonuçlandı. Fenerbahçe'de Vargas 23 sayıyla maçın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva 20, Ana Cristina De Souza 12 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı.

BAŞKAN SARAN İZLEDİ

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

