15 euro verdi, 250 gram altını oldu! Bir merakla başladı, hayatının şokunu yaşadı
Almanya’da yaşayan bir adam 15 euroya ikinci el bir çelik kasa satıl aldı. Evde kasanın gizli bölümünü fark eden adam açınca hayatının şokunu yaşadı. Tam 250 gramlık bir külçe altın buldu. Yaklaşık 32 bin 900 Euro değerindeki altının kime ait olduğu ise tartışma konusu oldu.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde ikinci el bir çelik kasanın gizli bölmesinden çıkan altın, sahibini ve durumu polise götürdü.
- Bir kişi, 15 euroya aldığı ikinci el çelik kasanın gizli bölmesinde 250 gram altın buldu.
- Altının değerinin 32 bin 900 euro olduğu belirtildi.
- Altını bulan kişi, polise giderek durumu bildirdi.
- Yapılan araştırmada kasanın, 90 yaşındaki dedesinin eşyalarını satan bir kişi tarafından internete konulduğu anlaşıldı.
- Ailenin altının varlığından habersiz olduğu ifade edildi.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşan bir kişi, ikinci el eşya satan internet sitesinden çelik kasa sipariş etti. Kargo eline ulaştıktan sonra kasayı detaylı şekilde inceleyen adam, gizli bir bölme olduğunu gördü.
GİZLİ BÖLMEDEN KÜLÇE ALTIN ÇIKTI
Burayı açtığında ise çıkan şey karşısında gözlerine inanamadı. Şahıs, 15 euroya aldığı kasanın içindeki bölmede 250 gram altın buldu.
KASANIN ASIL SAHİBİ BULUNDU
Ancak 32 bin 900 euro değerindeki altını saklamak yerine büyük bir insanlık örneği sergileyip apar topar polise gitti. Güvenlik güçleri yaptığı araştırma sonucu kasanın, 90 yaşındaki dedesinin eşyalarını satan bir kişi tarafından internete koyulduğunu belirledi.
Aile, altının varlığından tamamen habersiz olduklarını söyledi.
