Son olarak 21 Ocak’ta görünen Uludağ zirvesi, İstanbul’dan bir kez daha görüldü. Görüş mesafesinin 100 kilometreye kadar ulaşmasının ardından Marmara Denizi’ndeki gemiler ve Uludağ manzarası aynı karede yer aldı.

İstanbul Beylikdüzü’nde kameralara yansıyan bir görüntü, görenleri hayrete düşürdü. Gürpınar sahilinden yaklaşık 100 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Uludağ zirvesi, İstanbul’dan göründü. Nadir rastlanan atmosfer, hafızalara kazınırken Uludağ’daki karlı görüntü ise dikkat çekti.

3 ay sonra tekrar ortaya çıktı! Uludağ zirvesi İstanbul’dan göründü

MESAFE 100 KİLOMETREYE ULAŞTI

Marmara Denizi üzerinden kaydedilen görüntülerde, deniz trafiğiyle birlikte arka planda yükselen karlarla kaplı Uludağ zirvesi, ortaya çıktı. Uygun hava şartları sayesinde dron ile görüntülen zirvede görüş mesafesinin 100 kilometreye kadar ulaştı.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin oluşmasında düşük nem oranı, yağış sonrası temiz hava ve rüzgarın etkisiyle atmosferdeki partiküllerin dağılmasının etkili olduğunu belirtti.

ULUDAĞ ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Kaydedilen görüntüler İstanbul’dan Bursa’ya uzanan geniş bir görüş hattını ortaya koyarken, Uludağ manzarası ile birlikte Marmara Denizi’nde seyreden gemiler aynı karede yer aldı. Uludağ zirvesi son olarak İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrasında net şekilde görülmüştü. 21 Ocak’ta İstanbul'da etkili olan kar yağışı, soğuk ve temiz hava görüş mesafesini artırmış, İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün olmuştu.

