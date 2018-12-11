Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde PKK terör örgütünün üç sene evvel çukur kazıp, patlayıcı tuzaklayarak gerçekleştirdiği saldırılarda 3 bin 695 bina ile 17 tarihî eserle 638 korunmaya değer yapı hasar görmüştü. Saldırılar sonucu “virane” hâle gelen altı mahalle, tarihî yapısıyla yeniden inşa ediliyor. 187 hektarlık alanın ilk olarak 63 hektarlık kısmı “terörden zarar gören alan” olarak tespit edildi. Bu alandaki altyapıda zarar gören 12 kilometrelik kanalizasyon, 11 kilometrelik içme suyu ile 9 kilometrelik yağmur suyu şebeke hattı yenilendi, Sur çevresinde bin 856 metre yol yapıldı. Terörden zarar gören Hazreti Süleyman ve Şeyh Mutahhar Camileri ile Dört Ayaklı Minare’nin de aralarında bulunduğu 8 eser restore edildi, Fatihpaşa (Kurşunlu) Camii ile Ermeni Katolik Kilisesi’nin de dâhil olduğu 9 tescilli anıt eserin restorasyonu ise sürüyor. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, şöyle konuştu: “İki katlı bin 500 konut yapılacak. Bu yapıların yüksekliği tarihi surların yüksekliğini geçmeyecek. Hasırlı Mahallesi’nde 44 konut tamamlandı, 570 konutun ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar tamamının ihalesi bitecek. 2019 sonunda Sur ilçesi çok farklı bir hâle gelecek. Çalışmalar tamamlandığında Sur bütün değerleriyle koruma imar planına sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılmış, inşa ve ihya edilmiş olacak. Teröristlerin yıktığı yerler, Sur’un tarihine uygun şekilde çok daha sağlıklı, yaşanabilir mekânlara kavuşacak.”