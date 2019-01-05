Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bademli Mahallesi'nde 10 Y 6275 plakalı traktör buzlu yolda devrildi. Tekerliğin üstünde oturan Sultan Yılmaz (59) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hayrettin Yılmaz ufak sıyrıklarla kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.