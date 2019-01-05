Bademli Mahallesi'nde 10 Y 6275 plakalı traktör buzlu yolda devrildi. Tekerliğin üstünde oturan Sultan Yılmaz (59) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hayrettin Yılmaz ufak sıyrıklarla kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi
05.01.2019 - 16:26 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde buzlu yolda kayıp devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : balıkesir,haberler,kaza,
596785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596785.aspx
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