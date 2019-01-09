Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yeni köy sakinlerinden Ali Yalçın (79) ve eşi Ayşe Yalçın (72) gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Uzun süre kendilerinden haber alınamayan Yalçın çiftinin yakınları tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 112 Acil Yardım ekipleri tarafından, yaşlı çiftin cesedi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.