Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artuklu-Ömerli kara yolunun Yalım Mahallesi mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle 13 aracın karıştığı trafik kazasında bir yolcu minibüsü de çarpışmanın etkisi ile şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 2'si ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Nur Mahallesi mevkisinde de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda da 3 aracın karıştığı kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kazalarda, 19 araçta hasar oluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yürütülüyor.