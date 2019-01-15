Trabzon’un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayıldı. Yangının evlerin bulunduğu bölgeye sıçrama tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Trabzon’da orman yangını
15.01.2019 - 21:09 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Etiketler : Trabzon,
598398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598398.aspx
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