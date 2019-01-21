Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir karayolu 40. kilometresi Temelli mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 16 KK 355 plakalı Antalya Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, Ankara istikametine giderken kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 3 yolcu olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.