Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir karayolu 40. kilometresi Temelli mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 16 KK 355 plakalı Antalya Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, Ankara istikametine giderken kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 3 yolcu olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası: 3 yaralı
21.01.2019 - 08:50 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Eskişehir karayolunda, kontrolden çıkan bir şehirlerarası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Ankara-Eskişehir,kaza,
599363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599363.aspx
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