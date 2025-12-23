Antalya’da hem ismi hem cinsiyeti nüfusa farklı kaydedilen 60 yaşındaki Ersin Akbaş’ın iş kazası ve isim tespiti için açtığı istinaf mahkemesinden döndü. Kararı duyan Akbaş “Öğrendiğim gün dünyalar benim oldu. 21 yıl sonra hayallerim yeniden yeşerdi” diyerek yaşandı sevinci ifade etti. İşte her detayı şaşırtan o hikaye...

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş, nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak kaydedildi. O günden sonra ismi sürekli nüfusa yanlış kaydedilen Ersin Akbaş’ın hayatı altüst oldu.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez ismi yine yanlış yazıldı. İsmi Ergin olarak kaydedildi.

1986-1987 yılları arasında 18 ay askerlik görevini kendi adıyla yapan Akbaş, 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve ismi Ersün olarak kayıt edildi.

İSİM DAVASI AÇTI

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle 60 yıl geçiren Akbaş resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşadı. Emekli olabilmek için Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açtı.

MAHKEME REDDETTİ

Zonguldak SGK'ya yazılan müzekkereye verilen cevapta Akbaş'ın annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı belirtildi. Mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

YENİ KAYITLAR BULUNDU

Davadan sonra Akbaş'ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden önemli bir belgeye ulaştı. Belgede, 01.05.1992 tarihinde işe başlama ve 31.12.1997 tarihinde işi terk bilgileri yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın, annesi yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtlar bulundu.

İŞ KAZASI DAVASI DA AÇTI

Belgenin avukatına ulaştırılmasının ardından Ersin Akbaş, isim tespiti ve emeklilik umuduyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. 2005 yılında çelik imalatı yapan bir iş yerinde çalışırken iş kazası geçiren ve gözünde yüzde 70 görme kaybı olan Akbaş, sigortasız çalıştırıldığını ve kazanın iş kazası olarak bildirilmediğini öğrendi. Akbaş, iş kazası tespiti davası da açtı. Reddedilen iş kazası davası da istinafa taşındı.

21 YIL SONRA İSTİNAFTAN GERİ DÖNDÜ

İsim tespiti ve iş kazası davaları istinaf mahkemesine taşınırken, her iki dosya da bozuldu. İstinaf kararının ardından konuşan Ersin Akbaş şunları söyledi:

İş kazasıyla ilgili dava yaklaşık 21 yıl sonra istinaftan geri döndü. Açılan davaların bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğine inanıyoruz. En azından kendimizi mahkemede kabul ettirebileceğimizi düşünüyorum. Davalardan birisi, 2005 yılında geçirdiğim iş kazasıyla ilgiliydi. O dönemde işe Ersün Akbaş ismiyle başlamıştım ve dava da bu isimle açılmıştı. 2006 yılında ise resmi olarak Ersin Akbaş oldum. Yaklaşık 20-21 yıldır Ersin Akbaş olarak yaşıyorum. Belgeler ve bilgilerle, avukatımızın desteğiyle ismimizin tespitini sağlamayı amaçlıyoruz.

