Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk karın 52 gün önce düştüğü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, sabah kar yağışı tekrar başladı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Daha önce belediye ekipleri tarafından ilçenin temizlenen tüm yolları tekrar karla kaplandı. Sabah iş yerlerini açan esnaflar ilk olarak kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de sabahın erken saatlerinden harekete geçerek karla mücadele çalışmasına başladı. İlçeye bağlı 5 köy yolu ise kar nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. İlçe sakinleri, bu yıl kar yağışının hiç durmadığını, sürekli yağdığını ifade etti.