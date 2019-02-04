Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atalar Mahallesi, 1334 Sokak'taki evinde annesiyle birlikte yaşayan kuaför Gurbet Badat, dün yatağında annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Annesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Badat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Astım hastası olan Gurbet Badat'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Badat'ın ölüm nedeninin ayrıntılı araştırılması cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi sonrası Gurbet Badat'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Hayatının baharında hayatını kaybeden Gurbet Badat için bugün ikindide Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Badat'ın cenazesi Çakmak Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Gurbet Badat'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ileri otopsi sonucunun beklendiği bildirildi.