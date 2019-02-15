Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki trafik tabelalarını çalarak 37 BB 577 plakalı minibüse yükleyip kaçan M.A. ve Ö.A., Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi.
Tabela hırsızları yakayı ele verdi
15.02.2019 - 12:31 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Katamonu,Cide,hırsızlık,
604862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604862.aspx
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