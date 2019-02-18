İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata  geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle  trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube  Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi.

Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde  tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekibi havadan kural  ihlallerini anında tespit etti. Kara yolunda ise jandarma trafik ekipleri 5 ayrı  noktada görev aldı.

Helikopter ile kural ihlalleri tespit edilen sürücüler, uygulama  noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural  ihlalinde bulunan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit  değiştiren sürücüleri uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü belgesi ve ruhsat denetiminden sonra kural ihlali yapan  sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para  cezası verildi.