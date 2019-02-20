Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan Marmara ve Ege bölgesinde de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "20 Şubat 2019 tarihinde Tartışık-Ayvacık-Çanakkale merkez üstünde yerel saat ile 21.23’de aletsel büyüklüğü Ml=5.4 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Çanakkale ili ve ilçeleri ile Tekirdağ, İstanbul, Bursa ve İzmir illerinde hissedilmiştir" denildi.