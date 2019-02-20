İskenderun’da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Ağır çekimde görüntülenen şimşekler muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
20.02.2019 - 23:47 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi.
Etiketler : İskenderun,
605990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605990.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER