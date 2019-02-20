Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun’da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Ağır çekimde görüntülenen şimşekler muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.