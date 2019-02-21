Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Eylül 2017 tarihinde boşanma davası için adliyeye gelen polis memuru H.K. duruşma salonu çıkışında cinnet geçirerek, kaynı Ömer Zorlu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Özay Kantar ve kayın validesi Emine Zorlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralanarak kurtuldu. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen karar duruşmasında sanık H.K. ile mağdurların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, H.K’ya eşi Özay Zorlu’yu öldürmekten Ağırlaştırılmış müebbet cezası, kaynı Ömer Zorlu ile kayın validesi Emine Zorlu’yu öldürmekten, Rıza Zorlu'yu yaralamaktan 3 kez müebbet hapis cezası ile 14 yıl hapis cezası verildi.