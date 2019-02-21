Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan bir kurumun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yürüyüş yapan iki kişi, kurumun bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumun görevlilere bildirilmesinin ardından bölgeye giden güvenlik güçleri, yerde yatan şahsın, kurumlarında çalışan H.Ö. olduğunu gördü. 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede H.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri, olay yerinde delil çalışması yaparken, H.Ö.’nün cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek morga kaldırıldı.

Kurumda şoför olarak çalışan H.Ö.’nün ölüm nedeni ile ilgili polis geniş çapta inceleme başlattı.