Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Akıllı telefonlar hayatımıza girdi, her şey değişti. Birçok şeye çok hızlı ulaştığımız için hızla tüketiyoruz. Günde saatlerce telefonlaşanlar da var, bir aradayken telefonunu elinden düşürmeyenler de. “Telefona benden çok bakıyorsun” diyenler de var, kıskanmıyormuş gibi yapıp eşinin sosyal medya hesaplarını sahte hesaplarla ‘çok yakın’ takip edenler de... Eşiyle çekilmiş olan ve ailenin diğer bireylerinin bile bakamayacağı ‘her tür’ fotoğrafı sosyal medyada sınırsızca paylaşan da var, eşinin tek bir görüntüsünü sosyal medyada paylaşmayan da... Hem duygu paylaşımlarını, hem de telefon kullanımının özel hayatımıza ne kadar girdiğini gösteren bir araştırma yapılmış bu çerçevede. DORinsight şirketi tarafından yapılan araştırma, evli ve nişanlı çiftler arasındaki yerini inceledi. Tüm sosyo-ekonomik gruplarda yapılan araştırmaya 2.061 kişi katıldı. İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar:

¥ Çoğu, nişanlısıyla günde 2-4 saat yüz yüze görüşüyor. Katılımcıların yüzde 25’i 2 saatten az, yüzde 34’ü 2-4 saat, yüzde 24’ü 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 7’si ise 11 saatten daha fazla görüşüyor.

¥ Telefon ne yazık ki elimizden düşmüyor. Katılımcıların yüzde 20’si akıllı cihazlarıyla 2 saatten az vakit geçirirken, yüzde 41’i 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 4’ü ise 11 saatten fazla vakit geçirdiğini söylüyor.

¥ Katılımcılara nişanlı ya da eşiyle günde kaç dakika telefonla konuşup mesajlaştıkları soruldu. Yüzde 14’ü 0-5 dakika, yüzde 16’sı 1 saatin üzerinde diye cevap veriyor.

¥ Çiftlerin yüzde 37’si birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız. Yüzde 28’i pek rahatsızlık duymazken, yüzde 35’i rahatsız olduğunu söylüyor.

¥ Katılımcıların yüzde 8’i eşlerinin 5 dakikada bir telefona bakmasından rahatsız. Bazıları ise eşiyle, nişanlısıyla birlikteyken telefonu aklına dahi getirmiyor.

¥ Araştırmaya katılanların yüzde 35’i bir aradayken telefona yasak getiriyor, yüzde 65’i karışmıyor.

¥ Katılımcıların neredeyse yarısı telefon yüzünden tartışıyor.

¥ Yüzde 58’i eş ve nişanlılarıyla sosyal medya hesaplarının şifrelerini paylaşıyor ve bunu bir güven göstergesi olarak ifade ediyor.

¥ Katılımcıların yüzde 17’si eşini ve nişanlısını sosyal medyada gizlice izliyor, yüzde 19’u bazen izliyor, yüzde 64’ü ise izlemiyor.

¥ Katılımcıların yüzde 66’sı sosyal medyada birlikte fotoğrafını paylaşırken, yüzde 34’ü paylaşmıyor.

¥ Katılımcıların yüzde 21’i sevgilisi ya da eşiyle kavgalı zamanlarında onlara inat sosyal medyada paylaşımlar yaptığını, yüzde 79’u ise böyle bir durumda hiçbir paylaşımda bulunmadığını dile getiriyor.